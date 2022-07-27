Uzmanlardan güneş gözlüğü tavsiyesi

Özellikle yaz günlerinde uzun süre güneş ışığının etkisi altında kalınmamasını öneren uzmanlar, göz sağlığının korunması için kaliteli ve uzman görüşü alınarak güneş gözlüğü seçilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kalitesiz gözlüklerin gözde kalıcı hasara yol açabileceği de belirtildi.

Uzmanlar, güneş gözlüğü kullanımı konusunda şu uyarılarda bulundu;

“Kalitesiz ürünlere daha düşük ücretler ödeyip gözde oluşturduğu sorunları tedavi etmek için daha çok ücret ödüyoruz” diyen Durmuş, “Bu durum hem kişisel, hem de toplumsal ekonomik yapıyı etkiliyor. Dışarıdan iyi görünen güneş gözlükleri çevrenizdekileri mutlu edebilir; ancak güneşli yarınları görmek için göz sağlığını korumak daha büyük önem taşıyor. Güneş gözlüğünün estetik aksesuar olarak tercih ediliyor. Ancak gözlüğün asıl amacı gözün zararlı ışınlardan korunmasıdır. Göz bebeği, yani gözün ortasındaki siyah kısım ışığa maruz kaldığında küçülür, karanlıkta büyür. Güneşe çıkan birinin göz bebekleri küçülür ve ışığı keser. Güneş gözlüğü ise yalancı bir karanlık etkisi oluşturur. Güneş gözlüğünde kullanılan lensin gözü morötesi ışınlardan koruması göz sağlığının korunmasını oluşturur. Ultraviyole filtresi olmayan güneş gözlükleri tercih edilmemelidir. Gözlüğün çerçevesinde kullanılan malzemenin kalitesiz veya kişinin özelliklerine uygun olmaması da alerjik etkiye neden olabilir. Gözlüğün şakaklara ve yanaklara baskı yapmaması gerekmektedir.”

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