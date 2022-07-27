Yaya geçidi çizgileri boyanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan Belediyesi, yaya ve araç güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde yaya geçidi çizgilerini belirgin hale getiriyor.

Sürücülerin erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenen çalışmalarla yaya geçitleri dayanıklılığı yüksek, sarı beyaz renklerde yol çizgi boyası ile boyanıyor. Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla, şehir içindeki trafik akışının daha uygun hale getirilerek, öğrencilerin ve vatandaşların trafik kuralları çerçevesinde güvenli bir şekilde hareket etmeleri hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.