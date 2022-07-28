‘Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nın bölge elemeleri Erzincan'da yapıldı

Erzincan'da, 8 ilin imamlarının katılımıyla “Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması” düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge elemeleri Erzincan’da gerçekleştirildi. Merkezde bulunan Camii Kebir’de '2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla yapılan yarışmaya, Erzincan, Artvin, Ağrı, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Kars ve Ardahan'dan imamlar katıldı.

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır da, Camii Kebir Camisi'nde gerçekleştirilen yarışma öncesi bir konuşma gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın Erzincan'da yapılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Çakır, “Bu ezanlar için ne mücadeleler verilmiştir, ezanların minarelerden yükselmesi için. Ezan dinimizde çok değerlidir, çok kıymetli bir çağrıdır. Ezanda imanın, İslam’ın şartları vardır. Şöyle baktığımız zaman ezan, Müslümanların yaşadığı dünyanın neresi olursa olsun, hep aynı okunmaktadır. Yani bir Müslüman kardeşimiz, yabancı bir ülkeye de gitse ezan okunuyorsa orada namaz kılınacak yerin olduğunu bilir” dedi.

Konuşmalar sonrası yarışmaya katılan imamlar, ezanı farklı makamlarda okuyarak dereceye girmek için hünerlerini gösterdi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu yarışmaya Gümüşhane İl Müftülüğünden katılan Hamit Nas birinci olurken, Ağrı İl Müftülüğü imamı Mustafa Ayışık ikinci, Erzincan’dan katılan Burhan Eser ise üçüncü oldu.

Gerçekleştirilen yarışmada okuduğu makam ve sesi ile birinci olmayı başaran Hamit Nas, ‘Ezanı Güzel Okuma Türkiye Finalleri’ne gitmeye hak kazandı.

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