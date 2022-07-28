Erzincan’da tatilciler serinlemek için şelalelere akın ediyor

Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu Erzincan’da gurbetten gelen tatilciler serinlemek için Girlevik Şelalesi’ne akın ediyor.

Erzincan’da sıcaklıkların artmasıyla birlikte meteorolojik uyarı da yapılarak, “Mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.0016.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir” denildi.

Girlevik Şelalesi’ne yoğun ilgi

Bölgede hava sıcaklığı Erzincan, Tunceli ve Iğdır’da 40 dereceye ulaşırken Erzurum ve Kars’ta 33, Ağrı’da 35, Ardahan’da 32 derece ölçüldü.

Aşırı sıcakların yaşandığı Erzincan’da Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu.

Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdi.

Erzincan’da bazı çocuklar ise bunaltıcı sıcakta tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girerek serinledi.

Hayvan sürüsü çayda serinledi

Çayda serinleyen büyükbaş hayvan sürüsü de objektiflere yansıdı. Aşırı sıcakta meralarda otlayan inekler zaman zamanda akarsuyun içerisine girerek suyun karşısına geçip serinledi.

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