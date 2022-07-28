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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem Ayı oruçları başlıyor

İHA

Muharrem Ayı oruçları başlıyor

Muharrem Ayı oruçları 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlıyor.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün Muharrem Ayı münasebetiyle bir açıklama yaparak, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü itibariyle Muharrem orucu tutulmaya başlanacağını, 11 Ağustos’ta ise tüm cemevlerinde aşure dağıtılacağını belirtti.
Düzgün Erzincan’da bulunan bazı cemevleri yöneticileriyle birlikte, yaklaşmakta olan Muharrem Ayı oruçları için Erzincan Cemevi’nde düzenlediği basın toplantısında, “30 Temmuz 2022 Cumartesi günü itibari ile muharrem orucunu tutmaya başlayacağız. Muharrem Ayı ay takvimine göre yılın ilk ayıdır. Kurban Bayramının birinci gününden itibaren saydığımızda 20 gün sonra yani 21. gün oruçlarımızı tutmaktayız.
Tarihler bu ayın değerini, kutsallığını ve birçok peygamberlerin kurtuluşa ve selamete erdikleri günler olarak verirler, Hz. Muhammed ve ondan önce gelen peygamberlerde bu kutsal ayda Allah rızası için oruç tutmuşlardır.
Oruç insanlara her türlü kötülükleri yaptıran hırs, nefis, tamah ve şeytani duyguları ıslah etmek için yapılan riyasız ibadettir. Tek kelime ile oruç nefsi ıslah etmektir.
Muharrem Ayı denildiğinde ilk akla gelen Allah rızası için tutulan oruçlarımızdır. İnancımıza göre bu ay Allah’ın rızasını ve barış duygularını pekiştirmek, zulme ve haksızlığa karşı çıkmak, mazlumdan yana olmak özü dara çekmek ve gönülleri insan olma onuru ile yıkama ayıdır.
Aleviler bütün insanları tanrının eseri diye sevmiş, İslam’ın özüne dört kapı kırk makamda bulmuş bunu da eline, diline ve beline sahip ol kuralı ile özetlemiş, bin defa mazlum olsan bile bir defa zalim olma diyerek her zaman mazlumun yanında yer almıştır.
Bu ay dargınlıkların küskünlüklerin bittiği yüreklerimizin gönüllerimizin bir olduğu, paylaşımın dostluğun, komşu haklarının kutsallığı ve ayrımcılığın olmadığı erdemliğin doruğa çıktığı bir aydır.
Biz aleviler orucumuzu ve matemimizi üç ana sebepten dolayı tutmaktayız.
Birincisi; Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin Muharrem Ayını kutsal kabul etmelerine saygı gösterdiğimizin ifadesi ve bütün peygamberler bu ayda oruç tutukları için bizde Allah rızası için oruç tutmaktayız.
İkincisi; şehitler şahı Hz. İmam Hüseyin ve tüm Kerbela Şehitlerinin matemi için.
Üçüncüsü; Kerbela’da bütün ehlibeyt erkekleri şehit edilirken Hz. Hüseyin’in büyük oğlu İmam Zeynal Abidin ağır hasta olduğu halde sağ olarak kurtulmuştur. Hz. Peygamber’in soyu olan imamlar ve seyitler İmam Zeynel Abidin’den devam etmiştir. Hz. Muhammed’in ve ehlibeytin soyunun dünyada devam etmesine karşılık Allah’a şükür ve senalarımızı ifade etmek için On İki İmamlar aşkına on iki gün oruç tutmaktayız.
Muharrem Ayı aleviler için ibadetlerdeki içtenliğin doruğa çıktığı aydır. Kuşkusuz bu ayın ayırt edici niteliğinin oruç ibadetinden geldiği de bilinmektedir.
Muharrem Ayı boyunca yardımsever vatandaşlarımızın yardımları ile cemevimizde her akşam oruç açma yemekleri verilecek yine bütün cemevlerimizde sohbet toplantıları ve cem ibadetleri yapılacaktır.
11 Ağustos Perşembe günü cemevi bahçemizde sabah 12’den itibaren aşure ikramı yapılacaktır. Tüm dostlarımızı ve canlarımızı aşure günümüze davet ediyoruz.
Ülkemizin her zamankinden çok bu günlerde barışa ve huzura ihtiyacı vardır. Bu ülkenin tüm unsurlarının barış ve kardeşlik için çaba göstermesi gerekir.
Dileğimiz Muharrem Ayının ulusumuza ve dünyaya barış ve kardeşlik getirmesidir.
Yüce Allah tutacağımız oruç ve matemlerimiz, yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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