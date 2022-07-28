Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'da bal hasadı yaptı

Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Aslan Yusuf köyünde bal hasadı yaptı.
Memleketi Refahiye ilçesi Kayı köyünde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, ilçeye bağlı Aslan Yusuf köyünde arıcı Cemil Ekinci ile bal hasadı yaptı. Arıcı elbisesi giyen Yıldırım, kovanın kapağını açıp üst taraftaki çerçeveyi çıkararak ilk hasadı yaptı. Bal işletmesinin ilk hasadının yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Maşallah hiç katkı maddesi, tatlandırıcı yok tamamen Erzincan Refahiye yaylalarının birbirinden güzel florasıyla yapılmış bir bal görüyoruz. Bu bal tam bir şifa kaynağı. Rabbim emeklerinizi boşa vermesin. Allah bereket versin" diye konuştu.
Binali Yıldırım'ın uğurlu geldiğini söyleyen üretici Cemil Ekinci ise "Ayağınız uğurlu geldi. Biz de peteklerin bu kadar dolu olduğunu bilmiyorduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-07-28 17:47:00
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