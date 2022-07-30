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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü

İHA

Buğday rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü

Erzincan'da buğday hasat sezonunun son günlerine yaklaşılırken bu sezon ki buğday rekoltesi çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Bahar aylarında yeterli yağışın alınması ve kuraklık yaşanmamasının ardından buğdayda dekara verim yer yer 750 kiloya kadar çıkarken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan alım fiyatı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ton başına bin lira destekleme vermesi de çiftçileri memnun ediyor.
Erzincan’da biçerdöverler tarafından yapılan hasat çalışmaları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yakından takip edilerek dane kaybı başta olmak üzere yaşanabilecek aksaklıkların da önüne geçiliyor. Beybağı Mahallesinde Saim ve Mesut Fırat'a ait buğday tarlalarında ki biçerdöver hasadına katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ile Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürü Bülent Öztürk sahada incelemelerde bulundu.
Çiftçilerle görüşen yetkililer, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hibeli olarak çiftçilere dağıtılan Ceyhan 99 buğday çeşidinden sağlanan verim ve kalite sonrası çiftçilerin mutluluğuna ortak oldular. Burada açıklamalarda bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, geçtiğimiz yıllara göre bu sene Erzincan genelinde hububat ekim sahalarında artış yaşandığını kaydetti. Şahin konuşmasında şunları kaydetti; "2021 yılı sezonunda yaklaşık 358 bin dekar alanda buğday ekimi yapılarak 83 bin ton ürün hasadı gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle dekara verim düşük gerçekleşmişti. Pandemi süreci ve sonrasında dünyada yaşanan gelişmeleri yakın olarak takip eden bakanlığımız, ülkede hububat üretiminin artırılması amacıyla Erzincan ve birçok bölgede yüzde 75 hibe ile buğday tohumluğu dağıtarak çiftçilerimizin daha fazla ekim yapmasına destek oldu. İklimsel olarak sıkıntı yaşanmaması sonucu bu sezon buğday rekoltesi son derece yüksek oldu. Rekolte yüksekliği, hem çiftçilerimizi hem de bizleri sevindirdi. Bazı bölgelerimizde dekara verimin 800 kiloya kadar çıkması ilimizin buğday üretimi açısından son derece sevindirici bir gelişme olmuştur. Tohum dağıtımından bu yana ekiplerimiz çiftçilerimizle ortak hareket ederek her türlü teknik desteği sağlamıştır. Bakanlığımızın bu sezon ton başına bin lira destek uygulaması da çiftçilerimizi memnun etmiştir. Önümüzde ki yıllarda çiftçilerimizle birlikte daha çok üretmeye devam edeceğiz.”
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürü Bülent Öztürk ise burada yaptığı açıklamada Ceyhan 99 çeşidinin hasat çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Erzincan başta olmak üzere Erzurum, Sivas, Kayseri, Kars, Van, Hakkari gibi illerimize 4 bin ton Ceyhan 99 buğday tohumluğu dağıttık ve hasadın başlaması ile birlikte çok iyi verim oranı yakaladık. Ceyhan 99 kışlık bir çeşit olmasına rağmen Erzincan gibi bölgelerde erken ilkbaharda ekim yapıldığında çok iyi sonuç alıyoruz. Hasat sezonumuzun çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
120 dekarlık alanda buğday ekimi yapan Saim Fırat ise, bu sezon buğday ekmekten ve iyi verim almaktan dolayı mutlu olduklarını kaydederek, "Yazlık ekim yapmamıza rağmen beklentimizin üzerinde bir verim gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bize sağladıkları tohum ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan ve her zaman destekleyen il müdürümüze de teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha fazla buğday ekerek üretimi daha da artıracağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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