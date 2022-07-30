Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu ‘Ekşisu’da aldı

Erzincan’da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Ekşisu Mesire Alanı başta olmak üzere piknik alanlarına ve parklara akın etti.

Ailelerin sıcak havalarda vakit geçirebilecekleri, çocuklarının gönül rahatlığıyla oyun oynayabileceği bir merkez olan Ekşisu, piknik alanları, çocuk parkları, akarsuları, gölü, kuş cenneti, büyük bir çimenli meydanı ve buz gibi akan doğal maden suyu ile yıl boyu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yeşilin ve doğal güzelliklerin adresi olan Ekşisu Mesire Alanı yaz sezonunda dolup taşarken, sıcaktan bunalan vatandaşlar hem eğleniyor hem de piknik yapma imkânı buluyor.

Erzincan’da son günlerde yaşanan aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek piknik alanlarına ve parklara koştu. Vatandaşlar ağaç gölgeliklerinde, dere kenarlarında hem serinlediler hem de pikniklerini yaptılar. Çocuklar ise oyun parklarında oynayıp vakit geçirdiler.

Son günlerde havaların çok sıcak geçtiğini belirten Muhammed Han Aydın isimli vatandaş, “Son bir haftadır sıcaklıklar hissedilir derecede yükseldi. Biz de hem sıcaklardan korunmak hem de güzel vakit geçirmek için Ekşisu’ya geldik. Burada ailemizle piknik yapıyoruz. Ayrıca serinlemek için de sık sık çeşmeye gelerek elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Burası güzel kent merkezinden daha serin. Doğal maden suyu da soğuk ve lezzetli. Giderken de şişelerimize doldurup gideceğiz” dedi.

Yurtdışından tatil için memleketi Erzincan’a gelen Fariz Kalkan ise, “Ekşisu Mesire Alanı’na daha önce de birçok kez geldik. Memlekete her geldiğimizde buraya mutlak suretle uğrarız. Havalar çok sıcak. Hem serinlemek hem de ailemizle vakit geçirmek için buradayız. Birçok vatandaş da bizim gibi düşünmüş olacak ki oturacak yer bulmakta zorlandık. Bizim ülkemiz cennet gibi. Her tarafı çok güzel” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.