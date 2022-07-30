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Erzincan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan Demirci göreve başladı

İHA

Erzincan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan Demirci göreve başladı

Geçtiğimiz hafta Erzincan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan Serdar Demirci göreve başladı.
Malatya Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde İl müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayken bakan oluru ile Erzincan’a İl Müdür Vekili olarak görevlendirilen Serdar Demirci görevine başladı.
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cem Halil Mercimek'in istifasından sonra bir süre vekaleten Murat Sulu baktıktan sonra, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine Serdar Demirci atandı.
Serdar Demirci kimdir?
1976 yılında Osmaniye'de doğdu. Lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. İnönü Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 2001 yılında mezun oldu. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2006 yılında Yüksek Lisansını tamamladı.
2006 yılında TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Sosyolog olarak atandı. 2007 yılından itibaren Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Sosyolog olarak göreve başladı. 2017 yılında Malatya Aile ve Sosyal Hizmet il Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. 2017 yılında Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne il Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Malatya Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte iken 27.07.2022 tarihinde Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne İl Müdürü olarak görevlendirildi.

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