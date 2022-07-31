Erzincan’da seyir halindeki otomobil yandı

Erzincan’da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde Erzincan Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çocuğuyla birlikte 24 AAT 485 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü bir anda aracın ön kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Aracı yolun kenarına çeken sürücü çocuğuyla birlikte otomobilden indi. Bu sırada araç motor kısmından alev almaya başladı. Kısa sürede alev alev yanan otomobile olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ön kısmı tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.