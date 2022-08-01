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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçilerin zorlu hasat telaşı

İHA

Çiftçilerin zorlu hasat telaşı

Erzincan’da sıcak yaz günlerinde çalışan çiftçilerin zorlu buğday hasadı havadan görüntülendi.
Erzincan’da havaların ısınması ve buğdayların ürün vermesinin ardından hasat zamanı başladı.
Kimi çiftçi tarlasını sürerken, kimisi de sürdüğü tarladan elde ettiği ürünleri makine yardımıyla buğday ve samana dönüştürüyor. Avcılar Köyünde zorlu çalışma anı dron ile görüntülendi. Çiftçiler patos makinesi ile buğday ve saman elde ederek üretim yapıyor.
Hasat yaptıklarını söyleyen çiftçi Ali Bayram, “Burada patos makinası ile ürünümüzün hasadını yapıyoruz. Saman ve buğdayını ayırıp samanı satıp buğdayı da eve götürüyoruz. Buğdayı kazanlarda pişirdikten sonra kullanmak üzere stokluyoruz. Güneşin altında haliyle işimiz zor oluyor” dedi.
Öte yandan sıcak yaz günlerinde çalışan çiftçilerin buğday hasadı fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu. Patos makinesi ile buğday ve saman elde eden çiftçilerin çalışma alanları fotoğrafçıların vazgeçilmezi haline geldi.
Güneşin altında kavurucu sıcağa rağmen emek vererek alın teri döken çiftçilerin bu zorlu süreçlerini görüntülemek istediklerini söyleyen fotoğrafçılardan Ahmet Aktaş, “Havaların ısınmasıyla birlikte hasat zamanı başladı. Bizler de emek işçilerinin bu zorlu süreçlerini fotoğraflamak için yollara koyulduk. Alın teri dökerek geçimlerini sağlayan emek işçilerinin, güneşin altında çalışmalarının ne kadar zor olduğunu gördük. Bizler de sofralara gelen ürünlerin ne zorlukla ortaya konulduğunu görüntülemek için yollardayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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