Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, minik hafızlarla buluştu

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, İl Müftüsü Burhan Çakır ile birlikte Hafız Mehmet Aydın Camii ve Kur'an Kursu, 46 Yaş grubu minik öğrencileriyle bir araya geldi.

Erzincan’da devam eden yaz Kur'an kursları, minik yürekleri Kur’an sevgisi ile dolduruyor. Kur’an kurslarına devam eden minikler, temel dini bilgilerden Esmai Hüsna ve hadislere kadar pek çok konuyu öğreniyorlar. Kurslarda öğrencilere Kur'anı Kerim, namaz sureleri ve dualar, temel dini bilgiler, ibadet ve ahlak gibi konularda eğitimler veriliyor. Kur’an kurslarında Kur’an okumayı, dua ve sureleri öğrenen minikler eğitimlerin yanı sıra zaman zaman çeşitli sosyal aktivite ve gezilere de katılarak hoşça vakit geçiriyor. Kur’an kursu öğrencilerine özel ilgi gösteren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen Hafız Mehmet Aydın Camii ve Kur'an Kursu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kur’anı Kerim ve namaz surelerini okuyan öğrenciler Başkan İşliyen’den tam not aldı.

Ayrıca "Hem Okuyorum, Hem Hafızlık Yapıyorum" projesi çerçevesinde hafızlık yapan üniversite öğrencilerini de ziyaret eden İşliyen öğrencilerle hasbihâl etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.