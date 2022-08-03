Refahiye’de 15 kişiye istihdam sağlayacak projenin protokolü imzalandı

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Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 15 kişiye istihdam sağlayacak Saya Atölyesi projesinin protokolü imzalandı.

Refahiye Kaymakamlığı, Refahiye Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte ilçede açılarak 15 vatandaşa istihdam sağlayacak Saya Atölyesi protokolü Kaymakam Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalandı.

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, “İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

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