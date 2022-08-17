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İliç Millet Bahçesi tekne turu, su kayağı ve kano tutkunlarının yeri oldu

DHA

İliç Millet Bahçesi tekne turu, su kayağı ve kano tutkunlarının yeri oldu


Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde, baraj gölüne kıyısı bulunan İliç Millet Bahçesi, su sporu tutkunlarının da adresi oldu. Doğu Ekspresi ile ilçeye gelen turistler, su kayağı ve kano gibi sporları yapıp, doğal güzellikleri keşfetmek için tekne turuna çıkıyor.
Belediye ile kaymakamlığın ortak projesi ile İliç Barajı bölgesine yapılan 160 dönümlük İliç Millet Bahçesi, adrenalin tutkunlarını da ağırlıyor. Doğu Ekspresi ile ilçeye gelen turistler; bölgede su kayağı, kano gibi sporları yapabiliyor ayrıca tekne turu ile doğal güzellikleri keşfetmeye çıkıyor.
İliç'in kent merkezine uzak olduğunu belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve İliç Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sezai Öz, "İlçede 2 baraj gölü ile 2 büyük kanyon var; biri Aydınlık, biri Bağıştaş Kanyonu. Baraj gölleri 4 yıllık, 17 bin metrekare yüzeye sahip. Bu göllerle beraber ilçede su sporlarını başlatmak için girişimde bulunduk. Burada eğitimler veriyoruz. Sporcularımıza lisans vereceğiz. Hem ilçe halkından hem de dışarıdan gelenlerden yoğun bir ilgi var. Bu bölgede ayrıca su sporları merkezi ile büyük mesire alanı projesi de var" dedi.
Doğu Ekspresi'nin ilçeden geçtiğini hatırlatan Öz, "Bu tren ile gelen misafirler, ilçemizde 3 saat gibi bir vakit geçiriyor. Söz konusu etkinlikler ve yatırımlarla gelen turistler, burada daha iyi vakit geçirecek. Şu an kano sporu yaptık. Kısa bir kano eğitimi verdik. Bir de suda, pratik eğitim verdik. Bunun dışında bir de su kayağı yaptık. Su kayağı da bölgede çok yapılan bir iş değil. Bir tane sporcumuz var. İliç Doğa Sporları Kulübü'nde lisanslı. Amacımız; su kayağını yaymak. Gezi teknemiz var. Misafirlerimiz, Aydınlık Kanyonu'nun içine kadar gidiyor. Çok güzel ve keyifli bir gün geçirebiliyorlar. Sadece tekne turları ücretli. Diğerlerinden ücret almıyoruz" diye konuştu.
Semih Çavkaytar da ilçede birçok doğa sporunu yapabildiklerini belirterek "5 yıldır İliç ilçesinde ikamet etmekteyim. Buraya geldiğimde doğasına hayran oldum. İliç Belediyesi, İliç Kaymakamlığı sayesinde burada su kayağı, kano gibi sporları çok rahat yapabiliyoruz. Bunun yanında trekking, dağcılık, ultra maraton gibi sporları da çok rahat bir yapabiliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-08-17 10:59:13

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