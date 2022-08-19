Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapattı (2)

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YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI

Heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas karayolundaki temizlik çalışması devam ediyor. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-08-19 20:24:02



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