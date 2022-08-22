Kanalizasyon çalışması sırasında göçük; 1 işçi toprak altında kaldı (2)

3 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI
Erzincan Karatuş köyünde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalan Ömer Faruk C. (25) için ekipler zamana karşı kurtarma çalışması başlattı. AFAD, JAK, UMKE ve jandarma ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı işçi, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Faruk C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu vücudunun çeşitli yerlerinde göçükten dolayı ezikler olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-08-22 19:09:42
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