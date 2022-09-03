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Erzincan'daki orman yangınında 13 hektar alan kül oldu

DHA

Erzincan'daki orman yangınında 13 hektar alan kül oldu


Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesindeki Çatalçam ormanında dün çıkan ve yaklaşık 10 saatte söndürülen yangında, 13 hektar alan zarar gördü. Valilik, alevlerin kül ettiği alanın yeniden yeşillendirileceğini belirtti. 
Refahiye'ye 9 kilometre uzaklıktaki Çatalçam mevkisindeki ormanda, dün öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yukarı Yeniköy mevkisinde bulunan ve araç ile ulaşılamayan alandaki yangına orman işletme, itfaiye, AFAD, İl Özel İdare, DSİ, Kızılay, sağlık ekipleri ve bölgedeki özel şantiye ile maden işletmelerine ait iş makineleriyle müdahale edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyürken, Adana ve Malatya'dan gönderilen 2 yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 10 saatte söndürüldü. Vali Vekili Yunus Emre Temel ve Kaymakam Ömer Faruk Canpolat da bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Refahiye'deki yangınla ilgili Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Refahiye ilçesi Yukarı Yeniköy mevkiinde bulunan ve araç ile ulaşılamayan bir bölgede ormanlık alanın yandığı ihbarı üzerine bölgeye derhal intikal eden Orman İşletme, il ve çevre ilçelerin İtfaiye ekipleri, AFAD, Erzincan İl Özel İdaresi, DSİ, Kızılay, Sağlık Ekipleri ve bölgedeki özel şantiyelere ve maden işletmelerine ait iş makineleri, güvenlik güçleri nezaretinde yangın bölgesine ulaştı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgârın artması nedeniyle ormanlık alanda yayılırken, kısa sürede yangın söndürme çalışması başlatılmıştır. Ekiplerin yoğun çabası sonucu ormanlık alandaki yangının bir bölümü kontrol altına alınmıştır. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Vali Vekili Yunus Emre Temel ve Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldılar.
Adana ve Malatya illerinden talep edilen 2 adet yangın söndürme helikopteri de bölgemize ulaşmış olup, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları devam etmektedir."
Açıklamada, küle dönen bölgede yeniden ağaçlandırma çalışması yapılacağı vurgulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-09-03 15:32:50

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