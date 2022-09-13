Handan'ı 20 bıçak darbesiyle öldüren eşi adliyede

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Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN'da 1 ay önce uzaklaştırma kararı dolup, geldiği evde tartıştığı eşi Handan Özen'i (30), 20 bıçak darbesiyle öldüren Ahmet Özen (31), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1259 Sokak'taki evde meydana geldi. 1 ay önce uzaklaştırma kararı dolan Ahmet Özen, iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Handan Özen ile tartıştı. Ahmet Özen, çıkan kavgada eşini 20 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti. Ahmet Özen de polise teslim oldu. Emniyette konuşmadığı öğrenilen Özen, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-09-13 12:34:27



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