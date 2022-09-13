Handan'ı 20 bıçak darbesiyle öldüren eşi adliyede (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Erzincan'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Handan Özen'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, Terzibaba Camii'ne getirildi. Yakınlarının katıldığı cenazede Handan Özen, kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-09-13 14:38:57



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