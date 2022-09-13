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Müşteri gibi davranan jandarmaya elindeki 129 sikkeyi satmaya çalışınca yakalandı

DHA

Müşteri gibi davranan jandarmaya elindeki 129 sikkeyi satmaya çalışınca yakalandı


Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da A.B, tarihi eser niteliğindeki 129 sikkeyi, müşteri gibi davranan jandarmaya satmaya çalışınca suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B.'nin elindeki tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Dün, merkeze bağlı bir köyde KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. A.B., kendisiyle irtibata geçip, müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine, elindeki 129 sikkeyi satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan A.B., 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-09-13 14:31:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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