Handan'ı 20 bıçak darbesiyle öldüren eşi adliyede (3)



TUTUKLANDI

Erzincan'da 1 ay önce uzaklaştırma kararı dolup, geldiği evde tartıştığı eşi Handan Özen'i, 20 bıçak darbesiyle öldüren Ahmet Özen, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

VALİLİKTEN 'UZAKLAŞTIRMA KARARI' AÇIKLAMASI

Öte yandan, Ahmet Özen'in uzaklaştırma kararına ilişkin Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Eylül 2022 günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak, maktule H.Ö. polis ekiplerimizce ilimiz Halitpaşa Mahallesindeki ikametinde kesici aletle yaralanmış olarak bulunmuş, 112 vasıtasıyla ilimiz Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan arşiv araştırmalarında maktule H.Ö.´nün resmi nikahlı eşi A.Ö.´den 03 Şubat 2022 tarihinde kasten yaralamatehdithakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu ve 1 ay süre ile uzaklaştırma tedbiri uygulandığı, şüphelinin ertesi gün mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest kaldığı, 04 Mart 2022 tarihinde uzaklaştırma kararının bitiminden sonra maktulenin uzaklaştırma kararı ile ilgili herhangi bir uzatma talebinde bulunmadığı ve devam eden günlerde şüpheli ile aynı evi kullandıkları tanık beyanlarından anlaşılmıştır." (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-09-13 22:27:57



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