Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da antifiriz yüklü TIR´ın dorsesi yandı. Seyir halindeyken dorseden yükselen alevleri gören sürücü Murat Belli, aracını yol kenarına parkederek, çekiciyi dorseden ayırdı.
Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolu Akyazı mevkisinde meydana geldi. Murat Belli idaresindeki antifiriz yüklü 34 JE 7478 plakalı TIR´ın dorse kısmındaki lastikler yanmaya başladı. Kısa sürede aracın dorse kısmını saran alevleri gören sürücü Murat Belli, TIR´ı yol kenarına çekti. TIR´ın çekicisini dorseden ayırarak yanmaktan kurtaran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden sürücünün yardımına Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. TIR´ın dorse kısmındaki alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Sürücü Murat Belli, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-09-18 23:09:31
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