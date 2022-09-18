Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TIR´ın çekicisini dorseden ayırarak yanmaktan kurtardı

DHA

TIR´ın çekicisini dorseden ayırarak yanmaktan kurtardı


Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da antifiriz yüklü TIR´ın dorsesi yandı. Seyir halindeyken dorseden yükselen alevleri gören sürücü Murat Belli, aracını yol kenarına parkederek, çekiciyi dorseden ayırdı.
Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolu Akyazı mevkisinde meydana geldi. Murat Belli idaresindeki antifiriz yüklü 34 JE 7478 plakalı TIR´ın dorse kısmındaki lastikler yanmaya başladı. Kısa sürede aracın dorse kısmını saran alevleri gören sürücü Murat Belli, TIR´ı yol kenarına çekti. TIR´ın çekicisini dorseden ayırarak yanmaktan kurtaran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden sürücünün yardımına Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. TIR´ın dorse kısmındaki alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Sürücü Murat Belli, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-09-18 23:09:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu
YEREL HABERLER Erzincan'da dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar ...
Çocuklar Arkeoparka dönüştürülen Urartu şehrinde satranç oynadı
YEREL HABERLER Çocuklar Arkeoparka dönüştürülen Urartu şehrinde ...
Erzincan'ın az şekerli "Cimin üzümü"nün hasadına başlandı
YEREL HABERLER Erzincan'ın az şekerli "Cimin üzümü"nün hasadına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.