Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)CEM Vakfı ve Sarıkamış Şehitleri Gönüllüler tarafından Erzincan´da 'Birlik Cem'i düzenlendi.

Türkiye´nin birlik ve beraberliğine dikkat çekmek amacıyla Erzincan´daki Cem Vakfı Ulalar Cemevinde düzenlenen Birlik Cem'ine Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 3´üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cem Vakfı Başkan Vekili Hasan Sezgin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Sarıkamış Şehitleri Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış şehitleriyle ilgili sunum yaptı. Cem Vakfı Başkan Vekili Hasan Sezgin, "Bedir´den Kerbela´ya, Kerbela´dan Sarıkamış´a ve Çanakkale´ye, Çanakkale´den günümüze bu vatan için canlarını vermiş bütün şehitlerimizi anmak için düzenlediğimiz Birlik Cemi'ne hoş geldiniz birliğimiz daim olsun" dedi.

Ulalar Cem Evinde birliğin, beraberliğin resmini gördüklerini söyleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Binlerce ok bir arada olduğunda kim kırabilir ki. Onun için de hepimiz Ahmet Yesevi Hazretlerinin yolunda gitmeye, nefes tüketmeye, emek koymaya niyetlenmiş canlarız" diye konuştu.

Programda birlik mesajı veren Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ise şunları söyledi:

"Cana can katanlar. Tarihten bu tarafa Asya´dan Anadolu´ya nice vatan evlatları nice yiğitler Peygamber yolunda Hz. Ali efendimiz yolunda Hz. Hüseyin efendimiz izinde şehitliğe erişti. Şuhedaya karıştı. Ve hali hazır da da nice yiğitlerimiz, nice erlerimiz bu yolda yürümeye devam ediyorlar. Tabii onlar, tabii bizler, tabii sizler bu yolda yürür iken bir olmalı gönüller, bir olmalı eller, bir semaya kalkmalı eller. Bu vesile ile ben bu gönül buluşmasına şehidimizin, şuhedamızın peşinden yürümek üzere davetlerinize ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

'ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ'

Erzincan Valisi Mehmet Makas, "Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bu birlik ve beraberliği sağlama adına Ulalar Cemevimizin ev sahipliğinde Erzincan´da canlarımızı ağırlamaktan, bir ve beraber olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Dünya kuruldu kurulalı hak ile batılın bir mücadelesi var. Bizler hakkın temsilcileri olarak Bedir´den Kerbela´ya, Malazgirt´ten Çanakkale´ye, kurtuluş savaşına, İç Güvenlik Harekatından, Kıbrıs´a, 15 Temmuz´a her nerede hak için hakikat için canını feda eden şehitlerimizi anıyoruz ve onların izinde ve yolunda yürümeyi kendimize şiar ediniyoruz. Bizler can Erzincan´ımızda bir ve beraberiz. İri ve diriyiz. Bunu müşahede ediyoruz. Alevisi ile Sunnisi ile, Kürd´ü ile Türk´ü ile bu birlik ve beraberliği hep beraber yaşıyoruz. Bu millet geçmişinde Türk´tü Kürt´tü, Alevi´ydi Sunni idi hiç bir ayrımı olmaksınız Efendimizin izinde. Hz Ali efendimizin izinde, Hz. Hüseyin´in ruhu ve şiarıyla yol yürümüş ve tüm dünya da İlahi Kelimatullah´ı yayarak hiçbir mezhepsel, inançsal ve kök bağlamında ayrım gözetmeksizin adaleti hoş görüyü yaymış birlik ve beraberliğe sebep olmuştur. Yine aynı şiarla hep beraber yürüyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program 'Cem' ile sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-09-24 23:20:46



