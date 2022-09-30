En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erzincan'ın Tercan ilçesinde, saat 00.49'da AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan

2022-09-30 01:11:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.