Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem



ANKARA, (DHA)- ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilere göre, saat 00.49'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan Umutcan ÖREN

2022-09-30 01:23:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.