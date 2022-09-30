Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem

ANKARA, (DHA)- ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilere göre, saat 00.49'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan Umutcan ÖREN
2022-09-30 01:23:13
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