Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

KENT MERKEZİ VE ERZURUM'DA DA HİSSEDİLDİ
Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 00.49'da meydana gelen 4.4 büyüklüğünde deprem, kent merkezi ve Erzurum'da da hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-09-30 01:47:38
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