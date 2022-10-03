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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan´da midibüs devrildi, 21 kişi yaralandı

DHA

Erzincan´da midibüs devrildi, 21 kişi yaralandı

Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN-Sivas Karayolu Kızıldağ mevkisinde devrilen midibüste 21 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan-Sivas Karayolu Kızıldağ mevkisinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Bursa´dan Tunceli´nin Ovacık ilçesine giden, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen midibüs, Kızıldağ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 21 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Erzincan, Refahiye ve Sivas İmralı´daki hastanelere sevk edildi.
Kaza yapan midibüste bulunanların Tunceli Ovacık ilçesine cenazeye gittiği öğrenilirken, kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazada hafif yaralanan Haydar Solmaz, "Biz Bursa´dan geliyorduk. Tunceli Ovacık´a gidiyorduk, cenaze için. Kaza yaptık. Yaralılarımız var. Fakat ne durumdalar bilemiyoruzö dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-10-03 07:58:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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