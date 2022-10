Ersin Tatar: Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskanarak birtakım oyunlara giriyorlar

Muzaffer KOŞAN Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)-KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Türkiye'nin ortaya çıkan büyük potansiyelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridorunu açtırmak için yaptığı girişimlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başka adımlarının Yunanistan'ın ezilmesine ve kıskanmasına sebep olduğunu belirterek, "Şimdi ne yapacaklar birtakım oyunlara giriyorlar. Bu oyunların hiçbiri inandırıcı değildir. Çünkü Türkiye'nin potansiyeli ve onların da ne olduğu bellidir" dedi.

Türk Dünyası Sempozyumu'na katılmak üzere Erzincan'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Tören mangası tarafından valilik girişinde karşılanan Tatar, daha sonra ziyaret defterini imzaladı. Vali Mehmet Makas'la bir süre görüşen Tatar, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik ambargoyu kaldırması ve bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tatar, "Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanını, Türkiyemizin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu konuda gereken cevabı vermişlerdir. Zaten hep söylenen 'biz biriz, tekiz, aynı milletin evlatlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işbirliği bu bölgede çok önemlidir. Zaten 1974'ten sonra bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kolordusu Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı olarak varlığını sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle '40 bin askerimiz orada ve gerektiğinde 5 dakika sonra oraya çok daha fazla Mehmetçik de gönderilebilir. Zaten kendi insanımız hep mücahit. Mukavemetçi ruhumuzla elbette her türlü olaya hazırlıklıyız. Ancak kimse bu çağda ne çatışma ister ne savaş ister. Ben böyle bir şeyi konuşmak bile istemiyorum. Çünkü Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin gönlünden geçen uzlaşı formulüyle hak ve çıkarların korunması ve adalet ve vicdan muhasebebiyle doğrusu neyse onu yapmaktar" diye konuştu

'YUNANİSTAN EZİLİYOR VE KISKANIYOR'

Rumların yaptığının çığırtkanlık olduğunu belirten Tatar, konuşmasında şunları söyledi:

"Özellikle Rusya-Ukyrayna savaşından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkan büyük potansiyeli, Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanının ivedi tahıl koridorunun açılması için yapılan girişimleri, birtakım başka başka Türkiye Cumhuriyeti'nin attığı adımlarla Yunanistan'ın bir bakıma ezilmesiyle, kıskanmalarıyla şimdi tabi ne yapacaklar, birtakım oyunlara giriyorlar. Bu oyunların hiçbiri inandırıcı değildir. Çünkü Türkiye'nin gücü, potansiyeli bellidir, onların da ne olduğu bellidir. Bir kere Kıbrıs'ın nüfusu belli, çapı belli. Dolayısıyla kime karşı, ne kadar silahlanabilirler? Bunlar geçici birtakım bana göre kendi halklarına, kendi siyasetlerine oynanan oyunlardır. Çünkü her iki tarafta da seçim var. Hem Yunanistan hem Güney Kıbrıs'ta seçim var önümüzdeki aylarda. Dolayısıyla iç politiktaya yönelik argümanlar olabilir. Bütün bunların geçici olduğuna inanıyorum. Önemli olan bizim bu coğrafyada varlığımızı sürdürebilmek için dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin potansiyeli ve aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs'ın güçlenmesi bütün temenim ve dileğim budur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğu, onların yapacakları hareketlere karşı bizim de misli adımlarımızın olabileceği zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin en yetkili ağızları tarafından ifade edilmiştir."

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklaması sonrası Ruhi Ersoy konulu konferansa katılmak üzere valilikten ayrıldı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-10-09 17:26:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.