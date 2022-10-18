Duruşma sonrası kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanığını babasını öldürdü

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Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Adliyesi'nde görülen cinsel istismar davasının duruşması sonrası şartlı tahliye edilen sanığın babası Abdulkadir K., mağdur kız çocuğunun babası Salih P. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Erzincan Adliyesi karşısındaki çay ocağının bahçesinde meydana geldi. 18 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanık, bugün görülen duruşmada şartlı tahliye edildi. Duruşma sonrası kız çocuğunun babası Salih P. ile sanığın babası Abdulkadir K., adliye önündeki çay ocağında karşılaştı. Erzincan Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olan Salih P., tabancasını çekip Abdulkadir K.'yi göğsünden vurdu. Yaralı olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçmaya çalışan Salih P., adliye civarında görevli polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Salih P.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-10-18 17:28:16



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