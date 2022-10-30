Ayağı kırılan avcının yardımına AFAD ekipleri yetişti

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Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da arkadaşları ile arazide avlanırken kayalıktan düşerek ayağı kırılan Kenan Topal'ı AFAD, 112 Acil servis ve Jandarma ekipleri kurtardı.

Kent merkezine bağlı Günabakan köyü mevkiinde sabah saatlerinde arkadaşlarıyla avlanmak için araziye çıkan Kenan Topal dengesini kaybederek çıktığı kayalıktan düştü, sağ ayağı kırıldı. Topal'ın arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, arazinin kayalık olması nedeniyle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Jandarma, 112 ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Topal, bölgeden alınarak sedye ile taşınıp yaklaşık 3 kilometre ilerideki ambulansa ulaştırıldı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Kenan Topal tedavi altına alındı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-10-30 14:27:39



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