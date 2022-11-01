Erzincan'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı



Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Erzincan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan 20 öğrencide, akşam saatlerinde yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti baş gösterdi. Yurt idarecilerinin bilgi vermesi üzerine 20 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesin kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacakları öğrenildi.

Bu arada öğrencilerin dün akşam yurtta tavuk- pilav, bugün öğlen ise nohut ve bulgur pilavı yedikleri öğrenildi. Öğrencilerin rahatsızlanmasıyla ilgili yemeklerden numune alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-11-01 22:54:53



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