Erzincan'ın zirvelerine mevsimin ilk karı yağdı

AA

Erzincan genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kent merkezinde yer alan ve 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağı ile Üzümlü ilçesi yakınlarındaki 3 bin 549 rakımdaki Esence Dağı, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.

Vatandaşlardan İbrahim Kolak, zirvelerin şimdiden beyaza büründüğünü belirterek, mevsimin ilk karının bereket getirmesini "Yağan karın bereketi tüm ülkemize Erzincan'ımıza hayırlı olur inşallah."

Hakan Kalkan, ise şunları söyledi;" Bir kaç gündür yağmur yağıyordu. Dün gece itibariyle yüksek kesimlere kar yağdı. Munzur ve Esence dağlarında kar var. Yağışların inşallah çiftçinin mahsulüne zarar vermez. Havalar serinledi yağışların bereketli olmasını diliyoruz." dedi.

- Ardahan

Ardahan'da da zirveler beyaza büründü.

Gece başlayan sağanak sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.Kentte başta Kısır dağı olmak üzere birçok yüksek kesim beyaza büründü.