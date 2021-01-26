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Erzincan Valisi Makas'tan down sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya üzerinden yapılan davete giderek down sendromlu çocuğun doğum gününü kutladı.

Erzincan Valisi Makas'tan down sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi
AA

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Davut Gedik, down sendromlu oğlunun 14'üncü yaş gününe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Vali Makas'ı davet etti.

Eşi Elif Makas ile davete icabet eden Vali Makas, down sendromlu Abdulkerim Gedik'e sürpriz yaptı.

Gedik, kapıda karşısında elinde pastayla Vali Makas'ı görünce büyük sevinç yaşadı. Mumlara üfleyen Gedik, daha sonra Vali Makas'a sarılarak teşekkür etti.

Vali Makas, Erzincan Gönüllü Gençler Derneği ile ortaklaşa yürütülen "Dilek Aracı Projesi" kapsamında doğum günü etkinliğine katıldıklarını söyledi.

Gedik'in bu özel gününde sevincine ortak olduklarını ifade eden Makas şöyle konuştu:

“Babası Davut Gedik’in sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj üzerine buradayız. 'Bize gelir misin, Abdulkerim’i güldürür müsün' dediler. Biz de 'O gülücük varsa her zaman oradayız' dedik. Abdulkerim gibi kardeşlerimiz, dezavantajlı kardeşlerimiz toplumumuz ve bizim için sigortadır. Toplumun başına güzel şey geliyorsa bilin ki bunlara iyi davranmaktan geçiyor. Başımıza da istemediğimiz ne geliyor ise yine bunlara karşı gereği gibi davranmamaktan geliyor. Onlar bizim her şeyimiz. Allah eksikliklerini vermesin. Yüzünden de gülücüğü düşürmesin. Yeni yaşını kutluyoruz."

Vali Makas, daha sonra Gedik'e çeşitli hediyeler verdi.

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