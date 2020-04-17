Erzincan ve Iğdır'da gönüllü gençler maske ile siperlik üretiliyor

AA

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeler ile birlikte toplam 9 Halk Eğitim Merkezinde günlük 10 bin tıbbi maske üretimi yapıldığı bildirildi.

Halk Eğitim Mekezlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Merkezinde, 3 boyutlu yazıcılarla şimdiye kadar 7 bin 175 siperlikli maske üretimi yapıldığı aktarılan açıklamada, buna ilave olarak yaklaşık 9 bin maske üretiminin daha planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, maske üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Vali Ali Arslantaş'ın, çalışmaları inceleyerek emeği geçenleri tebrik ettiği kaydedildi.

- Iğdır

Iğdır'da da gönüllü gençler, ürettikleri siperlikleri güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına dağıttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastalara müdahale eden sağlık çalışanlarının ve görevli kurum personellerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla siperlik üretimine başladı.

Gençler, ürettikleri siperli maskeleri, koronavirüs salgınına karşı büyük çaba sarf eden sağlık personeli ile görevli asker, polis ve AFAD çalışanlarına, kurumlarında ziyaret ederek teslim etti.