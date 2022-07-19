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Haberler Gündem 3. Sayfa Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
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Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayiş ve kamu düzenini sağlamak için 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Erzincan’da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı
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İHA

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 12 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik Temmuz ayı içerisinde 15 gün süren çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

18 BİN 687 GBT SORGULAMASI

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 18 bin 687 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 12 kişi yakalanarak 25 kişi gözaltına alındı ve 370 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yapılan 19 bin 559 araç kontrolünde ise, 4 bin 365 araca cezai işlem uygulanırken 33 araç trafikten men edildi. Diğer yapılan uygulamalarda ise, 67 işyeri kontrol edilerek, 1 adet tabanca, 1 adet kesici alet, 4,31 gram kokain, 51 kilogram tütün/nargile, 133 bin 960 adet makaron, 3,061 gram metamfatemin, 50,08 gram skunk, 5 adet hırsızlık malzemesi, ve 1,34 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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