Korkmaz, "Bir leylek 20 yıl önce buraya gelip yuva yaptıktan sonra diğer leylekler de peş peşe gelmeye başladı. Burayı tercih etmelerindeki en önemli etken, insanların leyleklere iyi davranmasıdır. Karasu Nehri ile sazlık alanları da beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerler" diye konuştu.