Erzincan'ın saklı güzelliği: Sohmarik Yaylası
Erzincan'ın Kemah ilçesinde yer alan Sohmarik Yaylası, ısınan havalara rağmen henüz erimeyen buz parçalarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor
Giriş: 24.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:26
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde yer alan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğa severleri cezbediyor.
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Yaklaşık 2500 rakımda, Munzur Dağı eteklerindeki yaylada küçük göletler ve çeşitli bitki türleri de yer alıyor.
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Isınan havalara rağmen henüz erimeyen buz parçalarının da bulunduğu Sohmarik, ulaşım zorluğuna rağmen doğal güzelliğiyle doğaseverlerin yanı sıra fotoğrafçıların de ilgisini çekiyor.
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