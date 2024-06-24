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        Haberler Yaşam Erzincan’ın saklı güzelliği: Sohmarik Yaylası

        Erzincan'ın saklı güzelliği: Sohmarik Yaylası

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde yer alan Sohmarik Yaylası, ısınan havalara rağmen henüz erimeyen buz parçalarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:26
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        Erzincan'ın Kemah ilçesinde yer alan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğa severleri cezbediyor.

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        Yaklaşık 2500 rakımda, Munzur Dağı eteklerindeki yaylada küçük göletler ve çeşitli bitki türleri de yer alıyor.

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        Isınan havalara rağmen henüz erimeyen buz parçalarının da bulunduğu Sohmarik, ulaşım zorluğuna rağmen doğal güzelliğiyle doğaseverlerin yanı sıra fotoğrafçıların de ilgisini çekiyor.

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        #Sohmarik Yaylası
        #Erzincan
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