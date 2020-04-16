Erzincanlı minik Sıla'ya polislerden doğum günü sürprizi - ERZİNCAN

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak doğum gününü polislerle kutlamak istediğini söyleyen Karal'ı yalnız bırakmadı.Ulalar beldesinde yaşayan Karal'ın evine giden polisler, çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.Polislerin getirdiği pastanın üstündeki mumları söndüren Karal'a çeşitli hediyeler de verildi.Büyük mutluluk yaşayan Karal, teşekkür ettiği polislere pastadan ikram etti.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:"Bir çocuğun kalbine dokunabilmek, yüzündeki tebessüm olabilmek adına yola koyulduk. Pastasını kesmesini ve hediye ettiğimiz oyuncağın karşısında yaşadığı mutluluğu görmek, bizler için çok kıymetli. Yavrumuzun geleceğe umutla, sevgiyle bakması dileğiyle, doğum gününü İl Emniyet Müdürlüğü ailesi olarak kutluyoruz. Ayrıca 8 yaşına giren Sıla, içinde bulunduğumuz zor durum için vatandaşlarımıza 'Evde kal.' çağrısında bulunarak örnek bir davranış göstermiştir."