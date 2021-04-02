Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da yağmur bekleniyor

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu geçecek.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Kars'ta 1, Ardahan'da sıfır, Erzincan ve Ağrı'da 3, Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 16, Erzincan'da 13, Kars'ta 9, Erzurum'da 8, Ardahan ve Ağrı'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 127, Sarıkamış'ta 98 ve Konaklı'da 85 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.