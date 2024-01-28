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        Haberler Gündem Erzurum-Bayburt Karayolu Aşkale ilçesi yakınlarında karayoluna çığ düştü - Güncel haberler

        Erzurum-Bayburt Karayolu Aşkale ilçesi yakınlarında karayoluna çığ düştü

        Aşırı kar yağışı sonucu, Kop Dağı, Yeni Tünel mevkiindeki kar kütlesi çığ olarak karayoluna düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 00:50 Güncelleme: 28.01.2024 - 01:39
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        Erzurum'da karayoluna çığ düştü
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        Erzurum-Bayburt Karayolu Aşkale ilçesi yakınlarında karayoluna çığ düştü.

        Alınan bilgiye göre dün akşam 21.00 sıralarında a Aşkale - Bayburt karayolu güzergahı yeni tünel mevkiinde çığ düşmesi yaşandı. Dünden beri yağan aşırı kar yağışı sonucu, Kop Dağı, Yeni Tünel mevkiindeki kar kütlesi çığ olarak karayoluna düştü. O esnada karayolundan geçen özel bir şirkete ait araç ve içindekiler saliseler içerisinde çığ altında kalmaktan kurtuldu. Kop Dağı geçidinde aralıksız olarak çalışan Aşkale Karayolları ekipleri olay yerine ivedilikle ulaşarak devasa kar kütlesini temizleme işlemi yapmaya başladı. İçinde hasta olan bir ambulans için karayolundan yer açılarak ambulansa yol verildi.

        Düşen çığın ve karayolunun temizleme işlemleri devam ediyor.

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        #Erzurum karayolu çığ
        #haberler
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