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Erzurum Büyükşehir Belediyesi esnafa 500 bin liralık Kovid-19 desteğinde bulunacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) nedeniyle zor durumda olan küçük ve orta ölçekli market ve bakkallarda kullanılmak üzere toplam 500 bin lira değerinde alışveriş çeki dağıtacaklarını bildirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi esnafa 500 bin liralık Kovid-19 desteğinde bulunacak
AA

Sekmen, Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan ile makamında bir araya geldi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Sekmen, Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Derneği, Emekliler Derneği, Lokantacılar Odası, Erzurum Kantinciler Derneği, Konfeksiyoncular, İmalatçılar, Elbiseciler ve Tuhafiyeciler Odası ile Otelciler ve Kahveciler Odasının yetkilileriyle bir araya gelerek Kovid-19 nedeniyle iş yapamayan esnafa Ramazan Bayramı öncesi destek olmak amacıyla bir yardım çalışması başlattıklarını söyledi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

"İlgili oda mensupları esnaf kardeşlerimize ve çalışanlarına mahallelerimizde bulunan küçük ve orta ölçekli market ve bakkallarımızda kullanılmak üzere toplam 500 bin lira değerinde alışveriş çeki dağıtacağız. Böylelikle hem esnaf kardeşlerimize hem de mahallelerimizde bulunan bakkallarımıza karınca kararınca destek olacağız. Pandemi nedeniyle iş yapamayan esnafımıza yönelik yardımlarımız da sürecek."

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan da şu an ayakta kalma mücadelesi veren bakkallara ve esnafa yaptığı destekten ötürü Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

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