Erzurum Büyükşehir Belediyesi her alanda Kovid-19'la mücadele ediyor

AA

Erzurum'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, büyükşehir belediyesi bünyesinde açılan kurslara katılanlar, atölyelerde cerrahi maske, siperlik ve sağlık çalışanları için önlük üretiyor.

Atölyeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kovid-19 tehdidi sona erinceye kadar üretimin devam edeceğini söyledi.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini belirten Sekmen, "Bu zorlu süreç, neleri başarabileceğimizi de gösterdi. ESMEK'lerimizde ilk etapta cerrahi maske üreterek bu ihtiyaca büyük ölçüde cevap verdik. Ardından siperlik ve sağlık çalışanlarına özel önlük imalatına da başladık. Şu anda bu üç ürünün imalatına aynı anda devam ediyoruz. Sağlık kuruluşları, güvenlik güçleri, polisimiz, askerimizin yanı sıra vatandaşlarımıza da bunları ücretsiz dağıtıyoruz." diye konuştu.

Salgınla mücadelenin başladığı ilk günden bu yana çok yoğun bir dezenfeksiyon süreci geçirildiğini aktaran Sekmen, cadde ve sokakları, ortak kullanım ve yaşam alanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte etmek için kullanılan kimyasalları da kendilerinin ürettiğini vurguladı.

Sekmen, "Kendi dezenfektan ürünlerimizi kendimiz imal etmenin yanı sıra kolonyaları da belediye olarak üretiyoruz. Biz bize yetiyoruz, kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz giderebiliyoruz." ifadelerini kullandı.