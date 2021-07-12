Canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

AA

Erzurum ve Ağrı'dan Kars'a gelen besiciler, uzun emeklerle yetiştirdikleri hayvanlarını sabahın ilk ışıklarıyla getirdikleri hayvan pazarında iyi fiyatlara satabilmek için gayret gösteriyor.Sıkı pazarlıklar sonucu besici ile alıcılar bazı hayvanların satışı konusunda anlaşırken bazılarında ise pazarlıklar sonuçsuz kalıyor. Renkli görüntülerin oluştuğu pazarda özellikle ağırlığı 500 kilo ile 1 ton ve üzeri hayvanlar ilgi görüyor.Kurbanlık alan bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanları otomobillerine alarak yolculuk yaptı.

Besiciler tarafından, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ağırlıkları 1 ton ve üzerindeki büyükbaş hayvanlar ikinci el otomobil fiyatına satışa çıkarıldı.

- "Paşa" ve "Ağa" pazarın gözdesi

Erzurum'da ağırlıkları yaklaşık bir ton ve bir ton 200 kilo olan "Paşa" ve "Kral" ismi verilen büyükbaş kurbanlıklar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Canlı Havyan Pazarı'nda en çok dikkati çeken kurbanlıklar oldu.Her biri için 28 ila 35 bin lira satış bedeli belirlenen kurbanlıkları gören vatandaşlar da bu hayvanların fotoğrafını çekti.

Erzurum'daki besicilerden Mehmet Teymüroğlu, AA muhabirine, hayvan piyasasında fiyatların yüksek, işlerinin de iyi olduğunu belirterek, ellerinde hayvan kalmadığını söyledi.

Cevdet Sevim de bir ton 100 kilogramlık "paşa" adını verdikleri büyükbaş tosuna 29 bin lira istediklerini söyledi.Pazarın paşasının bir araba parası kadar olduğunu ifade eden Sevim, işlerin çok iyi gittiğini belirtti.

Arep Ak da yaklaşık bir ton olan "Ağa" adına verdikleri hayvanı 26 bin liraya sattıklarını, şu anda pazarda işlerin iyi olduğunu, böyle giderse de pazarı mutlu kapatacaklarını söyledi.

- Kars

Karslı besicilerden Serkan Karadeniz ise bölgedeki illerin Selim Canlı Hayvan Pazarı'na akın ettiğini, bu durumun önceki yıllara göre normal olduğunu ancak bayram yaklaştıkça yoğunluğun arttığını belirtti.

Kentin Dikme köyünden Vahit Yılmazer de Kurban Bayramı için yetiştirdiği kurbanlıkları pazara getirdiğini, alıcı bulmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Merkez Maksutçuk köyünden Yener Üreyir de kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre biraz daha düşük olduğunu belirtti.

- Ağrı

Yoğunluk yaşanan Ağrı Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık satmaya çalışan besicilerden Murat Yıldırım da 6 büyükbaş hayvanı satmak için pazarda beklediklerini ifade etti.Yakup Söylemez ise hayvanlarının bir kısmını sattıklarını diğerlerini de zarar etmeden satmak için bekleyişlerinin sürdüğünü anlattı.