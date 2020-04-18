Erzurum'da 100 bin maske dağıtılacak

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının etkisini azaltmak ve halkın sağlığını korumak amacıyla emniyet mensuplarınca pazartesi günü maske dağıtımı yapılacak.

Günlük 20 bin maskenin üretildiği kentte, dağıtımlar Cumhuriyet Caddesi, Lalapaşa Camisi, Gürcükapı, Gez Mahallesi, 50. Yıl Sanayi kavşaklarının yanı sıra Palandöken Forum AVM önü ve Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri ile polis ekiplerince gerçekleştirilecek.

Vali Memiş, Erzurum'da tedbirlerin katlanarak devam ettiğini ve maskelerin halk eğitim merkezlerinde yapıldığını belirtti.

Oluşturulan ekiplerce üretimin başladığını ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren maske dağıtımına başlıyoruz. İlk etapta 20 bin maske üretilerek vatandaşa dağıtılacak ve ilerleyen süreçte bu sayı artacak. Bir hafta içinde toplam 100 bin maskeyi il merkezimizdeki vatandaşlarımıza dağıtacağız. İlçelerimizde ise kaymakamlarımıza talimat verdim onlar da üretime başlayarak orada yaşayan vatandaşlarımıza dağıtım yapacak."

Memiş, koronavirüs salgınından en az zararla çıkmak niyetinde olduklarını aktararak, "Krizi fırsata çevirme adına birtakım çalışmalarımız var. Kadın bir iş insanı Tekstilkentte şu an boş olan fabrikada mayıs ayında steril maske üretimine başlayacak. Tüm ülke için üretim yapılacak fabrikada aylık 90 milyon maske üretim hedefi var. Ayrıca tulum gibi birtakım sağlık malzemeleri de bu fabrikada üretilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.