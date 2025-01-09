Erzurum'da 138 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Erzurum'da gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 09.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:56
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda, dün B.A'nın ikametinde yaptığı aramada 138 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda B.A. ile B.A. gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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