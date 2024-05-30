Erzincan’da annesiyle yaşayan İ.A. (16) bir süre önce Erzurum’a geldi. İddialara göre; akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmek için dışarı çıkan İ.A. gece 23.00’da anneannesinin evine döndü.

DARP EDEN DAYISINA BIÇAKLA SALDIRDI

İHA'da yer alan habere göre sabaha doğru İ.A. ile aynı evde bulunan dayısı Murat T. arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve iddiaya göre İ.A. kendisini darp eden dayısı Murat T.’ye bıçakla saldırdı.

BOĞAZINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Boğazından ve göğsünden bıçak darbeleri alan Murat T. kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 unsurları ve polis sevk edildi.