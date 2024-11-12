Erzurum'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, jandarma ekipleri, FETÖ'ye üye şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Şenkaya ve Çat ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Öte yandan ekipler FETÖ’ye yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.