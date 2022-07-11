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Erzurum'da 227 Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren, ancak yapılan denetimler sonucu yakalanan 227 Afgan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edilerek uçakla Afganistan'a gönderildi

Erzurum'da 227 Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edildi
227 Afgan düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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AA

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışma sürüyor. Bu kapsamda Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinesinde ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi.

SON 3 GÜNDE 817 SINIR DIŞI

AA'nın haberine göre; Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan 227 düzensiz göçmen, charter seferiyle Kabil'e gönderildi. Erzurum'da, 7-10 Temmuz arasında, Erzurum Havalimanından Kabil'e düzenlenen 4 farklı charter seferiyle toplamda 817 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinden, 3 bin 770 Afganistan, 1112 Pakistan ve 279 diğer uyruklardan olmak üzere toplam 5 bin 161 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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