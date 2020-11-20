AA

Erzurum'da sunduğu destekle yaklaşık 280 milyon liralık yatırıma öncülük eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK),hem kentin istihdamına katkı sağlıyor hem de yeni yatırımlar için girişimcilere destek oluyor.

Kentte son 8 yılda 280 projeye sağlanan 120 milyon lira hibe destek ile yaklaşık 280 milyon liranın yatırıma dönüşmesini sağlayan TKDK, 700 kişinin doğrudan yaklaşık 3 bin kişinin de dolaylı yönden istihdamına katkı sağladı.

TKDK, büyükbaş-küçükbaş hayvancılığa, et ve süt işleme sektörüne, arıcılığa, kültür balıkçılığına, tıbbı-aromatik bitki yetiştiriciliğine, makine parklarına, yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe destekleri vererek il ekonomisine önemli katkı sunuyor.

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Atilla Özlü, AA muhabirine, Avrupa Birliğince (AB) akreditesi yapılan Türkiye'deki ilk 20 kurumdan biri olan Erzurum TKDK'nin 2012'de ilk çağrısına çıktığını, 2013'te de ilk ödemelerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Kurum olarak 3 ana başlıkta hibe desteği sunduklarını ifade eden Özlü, bunların hayvancılık, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına göre yatırımların desteklenmesi ve çiftlik faaliyetlerinin desteklenmesi olduğunu belirtti.

- "Yaklaşık 280 milyon civarında bir yatırım"

AB Kırsal Kalkınma Programı 1 ve 2 (IPARD I-II) kapsamında birbirinden farklı yatırımlara hibe desteği verildiğini anımsatan Özlü, "Erzurum IPARD I ve II dönemlerini de içine alarak bugün 280 civarında bir proje almıştır. Bu projelerin bir miktarı ödenerek tamamlanmıştır, faaliyetlerine devam etmektedir. Bir kısmının da 2020 itibarıyla sözleşmeleri devam etmektedir. Bu projeler de bittiği takdirde Erzurum 120 milyon liralık bir hibe ödemesi gerçekleşmiş olacaktır. Bunların toplam yatırım tutarı da yaklaşık 280 milyon civarında bir yatırıma tekabül etmektedir." dedi.

Özlü, yapılan yatırımlar sayesinde hem doğrudan hem de dolaylı olmak üzere önemli bir istihdamın söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Erzurum'un hayvancılık merkezi olduğuna dikkati çeken Özlü, yatırımcıları kurumu ziyaret etmeye ve projelerden faydalanmaya davet etti.

İl Koordinatörü Özlü, şöyle devam etti:

"Erzurum'da hayvan yetiştiren işletmelerinin süt inekçiliği ve besi yapılan ahırların iyileştirilmesine yönelik de bir adım atılmış oluyor. Avrupa Birliği standartlarına özellikle işletmelerin bu standarda uygun hale getirilmesinde bir katkı sağlanmış oluyor. Yatırımlar, bir coğrafyanın hatta en küçük bir birimin ekonomik anlamda lokomotif sektörleridir. Bu bölgede yapılacak olan yatırımların hem yatırım amaçlı o aktivitelerini yerine getirmek hem de gelecek anlamda sürdürülebilir işletmeler pozisyonuna dönüştürmek oldukça önemlidir. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu misyonu üstlenmiştir. Bu misyon çerçevesinde önümüzdeki yıllarda projeleri artırarak Erzurum ekonomisinin canlanmasına vesile olacaktır."