Erzurum'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Erzurum'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan öldü
ABONE OL

Erzurum'da ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş hayvan öldü

Erzurum'da bir köydeki ahırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlendi

Erzurum'da ahır yangını: 20 büyükbaş hayvan öldü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Erzurum'un Horasan ilçesinde ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş hayvan öldü.

Çamlıkale köyünde Cengiz Şen'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Evin arka bölümünde binayla bitişik ahırdaki alevleri gören Şen'in haber vermesi üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İtfaiye ekipleri sevk edildi.

20 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

AA'nın haberine göre, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekibi, olay yerinde inceleme yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Resmi Gazete'de yayınlandı! Yeni torba yasa maddelerinde neler var, içeriği ne? 023 Torba yasa maddelerinde EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, sicil affı, Bağkur affı, 500 gün prim eşitliği olacak mı? Emekli zammı ve geçici işçiye kadro...
GÜNDEM Torba yasa Resmi Gazete'de! İşte maddeleri...
EMEKLİ TEMMUZ ARA ZAMMI 2023: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon farkı ile emekli maaşı zam oranı tahmini hesaplama
GÜNDEM Emekli zammı netleşiyor! İşte son tahminler
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMINDA SON DURUM 2023: Bakan Bilgin'den asgari ücret için net rakam! Temmuz'da net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?
GÜNDEM Bakan Bilgin asgari ücret ara zammı için rakam verdi!
Kayseri'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
GÜNDEM Kayseri'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
Malatya'da ağır hasarlı binanın çatısı çöktü
GÜNDEM Malatya'da ağır hasarlı binanın çatısı çöktü
Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
GÜNDEM Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
KYK kredileri burs mu olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması!
GÜNDEM KYK kredileri burs mu olacak? Cumhurbaşkanı ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM "En gerçekçi anketi pazar günü milletim yapacak"
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karneler ne zaman dağıtılacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?
GÜNDEM Okullar ne zaman kapanacak?
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2023 | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?
GÜNDEM Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.